29-jarige vrouw komt om het leven bij verkeersongeval op A11

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Maldegem toen twee wagens op elkaar botsten. Volgens getuigen reed een BMW aan hoge snelheid in op een andere wagen, die tot driemaal over de kop ging. De BMW raakte zelf van de weg en belandde tegen een duiker in de gracht. De bestuurder, een man van 25 uit Damme, raakte slechts lichtgewond, maar zijn 29-jarige vriendin uit Knokke was er erger aan toe. Zij overleed zondagochtend in het ziekenhuis. De man legde een positieve alcoholtest af en is zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt. De bestuurder van de aangereden wagen raakte slechts lichtgewond. Het parket heeft een verkeerskundige aangesteld.