28ste Samson en Gert Kerstshow in Plopsatheater

Het is voor veel gezinnen met kinderen een klassieker tijdens de kerstvakantie: de Samson en Gert Kerstshow. Het evenement is vijf jaar geleden verhuisd van Antwerpen naar het Plopsatheater in Adinkerke. En die is meteen de sterkhouder van het winterseizoen van Plopsaland.

Het park opent in 2020 trouwens het langvewachte hotel en wil vanaf dan het hele jaar door open zijn. Liedjes en de dolle avonturen van Samson en zijn vrienden: het zijn de klassieke ingrediënten van de jaarlijkse kerstshow, de 28ste al.

Dit jaar is er nieuw personage: Angela, het nichtje van Alberto. Gespeeld door Ruth Beeckman. Maar ook de vaste personages uit de kinderreeks zijn er weer bij. Koen Crucke uit De Haan kruipt al 27 jaar in de huid van kapper Alberto. De kerstshow van Samson en Gert lokt ook veel mensen naar Plopsaland, dat op topdagen in de kerstvakantie even veel bezoekers heeft als op een dag in het zomerseizoen. En in 2020 opent Plopsaland ook het langverwachte hotel.

De Kerstshow speelt nog tot 30 december in Plopsaland. Er zijn 3 voorstellingen per dag.