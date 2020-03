2.815 bevestigde gevallen, 67 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

De laatste 24 uur werden 558 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus gerapporteerd. In totaal zijn er 1.628 gevallen (58%) in Vlaanderen, 754 in Wallonië (27%) en 335 gevallen (12%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 98 gevallen (3%).

Tot nu toe zijn er in totaal 2.815 bevestigde gevallen. 67 mensen zijn al aan de aandoening gestorven. In de laatste 24 uur werden 299 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 58 personen verlieten het ziekenhuis. Tussen 13 en 19 maart werden 1.127 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 263 personen verlieten het ziekenhuis.

Voor het eerst zijn er ook cijfers van het aantal coronabesmettingen per provincie in België. In West-Vlaanderen zijn er momenteel iets meer dan 200 besmettingen.

Volg alles over het coronavirus in West-Vlaanderen op onze liveblog.