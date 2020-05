28 nieuwe sterfgevallen door corona, 43 nieuwe ziekenhuisopnames

Op de afdelingen intensieve zorgen liggen nog 342 patiënten. De dalende trends van de voorbije dagen zetten zich voort, aldus Van Gucht.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9 080 sterfgevallen gerapporteerd; 4 515 (50%) in Vlaanderen, 3 165 (35%) in Wallonië, en 1 400 (15%) in Brussel.



Tot nu toe werden in totaal 55 559 bevestigde gevallen gemeld; 31 023 gevallen (56%) in Vlaanderen, 17 829 (32%) gevallen in Wallonië en 5 657 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 050 gevallen (2%).

In de laatste 24 uur werden 43 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 27 verlieten het ziekenhuis. 19% van de opgenomen patiënten in de laatste 24 uur was afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg (percentage berekend op basis van het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen die dit onderscheid hebben gemaakt in functie van de rapportage).