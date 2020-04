266 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Dat is vandaag bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum.

Het aantal nieuwe sterfgevallen ligt daarmee hoger dan dinsdag, toen er 170 sterfgevallen werden geteld. Van de 266 overlijdens vonden er 87 plaats in de ziekenhuizen. Het wordt volgens het crisiscentrum wel steeds duidelijker dat de piek van het virus achter ons ligt, en zich voordeed rond 12 april.

(lees verder onder de foto)

Tot nu toe werden in totaal 41 889 bevestigde gevallen gemeld; 23 733 gevallen (57%) in Vlaanderen, 13 330 (32%) gevallen in Wallonië en 4 229 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 597 gevallen (1%).

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 6 262 sterfgevallen gerapporteerd; 3 082 (49%) in Vlaanderen, 2 200 (35%) in Wallonië, en 980 (16%) in Brussel.