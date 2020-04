261 pv's overtredingen tegen coronamaatregelen

In de politiezone Grensleie (Menen-Ledegem-Wevelgem) zijn in totaal al 261 processen-verbaal opgemaakt voor overtredingen tegen de coronamaatregelen. De helft ging over samenscholing, de andere helft over niet-noodzakelijke verplaatsingen.

“De nationale Veiligheidsraad nam de voorbije weken de nodige maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Als lokale overheid dragen we die richtlijnen en maatregelen mee uit én moeten we toezien op de strikte naleving ervan. Heel veel inwoners van onze stad doen dat prima, een kleine minderheid laat het soms afweten. En zij kunnen natuurlijk tegen de lamp lopen”, zegt burgemeester van Menen Eddy Lust.

"Wie het nu nog niet snapt, gaat op de bon"

“We communiceren ondertussen al weken zeer intensief over allerlei maatregelen en richtlijnen tijdens deze coronacrisis via alle mogelijke kanalen. Op tv en op internet worden alle tijdelijke beperkingen in deze ongewone omstandigheden uitvoerig toegelicht en geduid. Wie het nu nog niet snapt, is van kwade wil en gaat op de bon. We moeten hier samen door. Nog even volhouden," besluit de burgemeester.