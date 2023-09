2,6 miljoen euro voor renovatie 4 atletiekpistes in West-Vlaanderen

Uit cijfers van de sportinfrastructuurdatabank blijkt dat er in Vlaanderen 214 atletiekpistes zijn. Van ongeveer 200 daarvan is het bouwjaar bekend: 93 procent is ouder dan 21 jaar. Vorig jaar lanceerde minister Weyts een projectoproep waarmee clubs, federaties, provincies of lokale besturen konden instappen in een groepsaankoop. Met het geld kan de toplaag van de piste gerenoveerd worden, het aantal banen uitgebreid of beschadigingen hersteld worden.

Vier West-Vlaamse pistes krijgen uiteindelijk subsidies om de werken aan te vatten, laat de Sportminister weten. Het gaat om atletiekpistes waar minstens één sportclub, die aangesloten is bij de Vlaamse Atletiekliga, haar thuisbasis heeft. Zo moet minimaal gebruik van de piste gegarandeerd blijven. De werken vinden plaats in de komende maanden en moeten uiterlijk tegen eind 2024 afgerond zijn. In totaal gaat het om een investering van 4,4 miljoen euro, waarvan 2,6 miljoen euro bijgepast wordt door de Vlaamse overheid.

Meer leden aantrekken

"Een van de doelstellingen van onze federatie is het aantrekken van meer sportende leden", vertelt Gery Follens, voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga. "We kunnen alleen maar beamen dat een aangepaste infrastructuur hier een duw in de rug kan geven. We hopen dat deze financiële impuls zich naar de toekomst kan herhalen, zodat we ook de infrastructuur in andere Vlaamse steden en gemeenten een nieuwe look kunnen geven."

"Hoe beter onze topsporters zich kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen van volgend jaar, hoe meer de prestaties tot de verbeelding spreken", zegt minister Weyts. "Zo inspireren ze jong en oud om ook de loopschoenen aan te trekken."

Bekijk ook: