26 feestvierders lopen brandwonden op door bommetjes tijdens 100 dagen

Toekomst 100 dagen in gevaar?

Om overlast tijdens de 100 dagen zoveel mogelijk te vermijden, had burgemeester Kris Declercq van Roeselare voetzoekers nochtans verboden, net als vetstiften, kleurpoeder en fluitjes. 'Ik betreur dat er zoveel jongeren gewond zijn geraakt,' zegt Declercq. 'Er was nochtans heel veel controle door de politie, zelfs de korpschef was aanwezig. Maar blijkbaar zijn de jongeren heel inventief in het verbergen van bommetjes en voetzoekers.' Declercq wil jongeren nog meer sensibiliseren. 'Want anders komt de toekomst van de 100 dagen in gevaar,' klinkt het nog.

Bekijk ook