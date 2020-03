26 afvalsorteereilanden op strand Blankenberge

Sandy Buysschaert, schepen voor Afvalbeleid: “Het afvalprobleem op het strand is al vele jaren een pijnpunt. Tijdens de carnavalsperiode was het zelfs een thema in de stoet. Er zijn twee aspecten: enerzijds is het een kwestie van gedrag en discipline, anderzijds willen we ook als Lokaal Bestuur ingrijpen om de problematiek in te dijken. De voorbije jaren zagen we in verschillende andere badplaatsen afvalsorteereilanden opduiken maar Blankenberge bleef achter. Die afvalsorteereilanden hebben nochtans heel wat troeven zoals een grote capaciteit en de mogelijkheid om te sorteren."

Eén sorteereiland bestaat uit twee semi-ingegraven containers (2x300 liter containers) voor de fracties PMD en restafval. Ten opzichte van de huidige afvalmanden vergroot de capaciteit maal vier. Vlaggenmasten zullen de afvalsorteereilanden accentueren. "Als stad voorzien we 26 afvalsorteereilanden en we verwachten dat er ook op de strandconcessies gewerkt wordt met hetzelfde type afvalsorteereiland. We hopen met deze ingreep de overlast rond verspreid afval op het strand in te perken. Na evaluatie zullen we zien of er nog meer afvaleilanden nodig zijn.”