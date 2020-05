De provincie is sinds de hervorming van de provincies geen lid meer van IKWV, en wou dat Vlaanderen dan ook haar bijdrage zou overnemen. De provincie geeft elk jaar 250.000 euro werkingsbijdrage. Maar van Vlaanderen kwam geen nieuws en dus beloofde de provincie ondertussen te blijven steunen. Vlaanderen maakt nu toch geld vrij, zij het voorlopig voor één jaar. Maar het geld is welkom want door de coronacrisis is ook de steun van privépartners plots onzeker.