25.000 festivalgangers verwacht op Live Is Live Zeebrugge

Het gloednieuwe festival Live is Live Zeebrugge verwacht voor de eerste editie ongeveer 25.000 bezoekers. Vandaag gaat de eerste festivaldag van start. Verspreid over drie dagen komen namen als The National, Mika en Duran Duran langs op het strand.

De eerste editie van Live Is Live belooft alvast een zonnige editie te worden. Met de tropische temperaturen verwacht de organisatie verspreid over drie dagen een pak bezoekers. Anders dan bij een traditioneel festival kunnen zij hun plaats kiezen: op de tribune, op het middenplein, of voor het podium.

Nog plaats

Verder worden ook verschillende eetgelegenheden voorzien, in samenwerking met het Nederlandse festival Best Kept Secret. "Vooral de ticketverkoop voor vrijdag loopt erg sterk. Er zijn nog tickets beschikbaar, maar de tribuneplaatsen en de front stage tickets zijn al uitverkocht", zegt organisator Jan Digneffe. Voor de eerste festivaldag staan dan ook populaire namen op het programma met onder meer Admiral Freebee, dEUS en als afsluiter The National.

"Voor zaterdag is er voor alle soorten tickets nog voldoende plaats", zegt de organisator. Dan komen Suzan en Freek, Bazart en Anouk langs. Op zondag staan Zornik, Mika en Duran Duran op de affiche.

Maatregelen tegen warmte

De organisatie kijkt alvast vol enthousiasme uit naar de driedaagse. "We kijken heel erg uit naar de eerste editie van Live Is Live op het strand van Zeebrugge. Het weer zit alvast mee, mooie muziek en een verkoelende zeebries doen de rest", aldus Digneffe.

Het festival neemt ook maatregelen tegen de warmte: "We hebben verschillende shelters op het strand waar mensen schaduw kunnen vinden. We voorzien drinkbaar water dat mensen gratis kunnen krijgen. We delen ook gratis zonnecrème uit zodat mensen zich kunnen beschermen tegen de zon."