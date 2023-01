2500 crematies na één jaar in crematorium Oostende

Nu het Oostendse crematorium Polderbos een volledig jaar is uitgebaat, blijkt de bouw ervan een correcte keuze, zegt de directie.

Eén jaar crematorium Polderbos levert enkele cijfers op: 2500 crematies en 440 diensten. "Het opstarten van een crematorium in deze regio is bijgevolg een correcte keuze en beslissing," zegt de directie. Ondertussen is het crematorium ook uitgebreid met een eigen strooiweide en een natuurbegraafplaats voor urnen.