250 West-Vlaamse scholieren strijden voor titel van jaarlijkse houtproef

In totaal hebben vijftien West-Vlaamse middelbare scholen, die de richting hout en schrijnwerkerij aanbieden, voor de titel gestreden. Ook in de tweedegraadsklas van het GO!-atheneum Calmeyn in De Panne was de spanning vandaag te snijden. De school was één van de deelnemers aan de Vlaamse Houtproef, een jaarlijkse wedstrijd waarbij ze het opnemen tegen 14 andere West-Vlaamse scholen. "We kregen onze opdracht rond acht uur vanmorgen," zegt praktijkleerkracht Yves Devos. "We hebben toen de jongens gebrieft en een stukje van de proef al voorbereid."

Bij de houtproef moeten leerlingen gebruik maken van verschillende houtbewerkingstechnieken: waaronder boren, frezen en zagen. De leerlingen krijgen welgeteld één schooldag de tijd om het werkstuk af te maken volgens de plannen. Om zes uur vanavond moest de bijzettafel af zijn.

Minder aanbod

Het aanbod aan houtopleidingen in het technisch en beroepsonderwijs zit al jaren in dalende lijn. Schrijnwerker of dakwerker blijft een knelpuntberoep. "Ik merk dat er een achteruitgang is en dat veel minder leerlingen zich inschrijven," zegt Yves Devos. "Onterecht, want er is heel veel werkaanbod op dat vlak. We merken ook aan de stageplaatsen dat er grote vraag is naar goed opgeleide vakmannen."

De Vlaamse houtproef is een jaarlijkse wedstrijd van Embuild Vlaamse schrijnwerkers. Een vakjury zal alle werkstukken beoordelen en begin juni de winnaars bekendmaken.