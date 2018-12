25 uur padellen voor Warmste Week

In Waregem zijn twee mannen al uren lang aan het padellen, dat is een combinatie van tennis en squash. De twee krijgen om het uur een ander duo als tegenstander. Bedoeling is een wereldrecord te vestigen van 25 uur.

Afgelopen nacht hadden ze het alvast erg zwaar door de felle regen. Aaron Roose: “Het lastigste was deze nacht, want het heeft drie tot vier uur ongelofelijk hard geregend. Het was meer waterpolo dan padel. We moesten voortdurend het water van de baan vegen.”

Padel is een vrij nieuwe sport waarbij anders dan bij squash de bal dus over een net gaat, maar het terrein heeft ook een glazen wand die je kan gebruiken om punten te scoren. Aaron en Sorin zijn er goed in en zelfs na meer dan 17 uur hebben ze weinig last van vermoeidheid. Sorin Radulescu : “Voor mij persoonlijk valt het nog mee. Ik neem af en toe wat pasta voor de koolhydraten en ook wat suikers. Je moet ook genoeg drinken, dat is erg belangrijk. De muziek en de ambiance er rond zorgen dat we wakker blijven.

Met de recordpoging dragen de twee sportievelingen ook hun steentje bij aan de warmste week.