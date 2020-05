25 Nieuwe sterfgevallen en 299 besmettingen door corona

25 nieuwe sterfgevallen

Er werden 25 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9.237 sterfgevallen gerapporteerd; 4 605 (50%) in Vlaanderen, 3 214 (35%) in Wallonië, en 1 418 (15%) in Brussel.

34 Ziekenhuisopnames

In de laatste 24 uur werden 34 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 32 verlieten het ziekenhuis.

Op 21 mei werden 1.415 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 268 bedden op intensieve zorgen; 147 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 27, waarvan 9 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

56.810 bevestigde gevallen

Er werden 299 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 31 879 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18 117 (32%) gevallen in Wallonië en 5 762 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 052 gevallen (2%).

Tot nu toe werden in totaal 56.810 bevestigde gevallen gemeld; 31 879 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18 117 (32%) gevallen in Wallonië en 5 762 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 052 gevallen (2%).