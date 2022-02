2,5 miljoen euro voor #LikeMe-coaster & TikTak-bootje in Plopsaland

"De Ketnet-zone in Plopsaland De Panne, nu nog in het thema van Kaatje, Kamiel en Viktor, wordt momenteel aan een grondige metamorfose onderworpen en wordt gethematiseerd naar de leefwereld van de populaire, muzikale Ketnet-serie #LikeMe en het iconische Ketnet Junior-programma Tik Tak", zegt Plopsaland.

"De achtbaan ‘Viktors Race’ wordt de #LikeMe Coaster, terwijl de waterattractie ‘Kaatje zoekt Eendje’ een Tik Tak-thema krijgt. De officiële opening van de vernieuwde zone is voorzien tijdens het Ketnet Feestweekend op donderdag 26 mei. #LikeMe is zeker geen onbekende voor Plopsaland De Panne, denk maar aan de tal van liveoptredens en Meet & Greets tijdens verschillende Ketnet-events de afgelopen jaren."

#LikeMe enorm populair

“Het idee om #LikeMe te vereeuwigen met een eigen attractie in het park is een logisch gevolg van de enorme populariteit van de serie binnen onze doelgroep. Met #LikeMe mikken we op een iets ouder publiek, terwijl we met Tik Tak eerder de allerkleinsten aanspreken. Op die manier is er in de vernieuwde Ketnet-zone voor elk wat wils. We zijn dan ook enorm tevreden dat we dit samen met Ketnet en Fabric Magic kunnen verwezenlijken.”, aldus CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof.

“We zijn zeer blij dat de Ketnet-zone vernieuwd wordt in Plopsaland De Panne. Op die manier kunnen de Juniors en de Ketnetters hun favoriete programma’s beleven tijdens een spannende rit in de #LikeMe Coaster of tijdens een tochtje in de Tik Tak-bootjes.”, aldus Annemie Gulickx, netmanager Ketnet.

Ook Thomas Van Goethem, CEO van Fabric Magic, het productiehuis achter #LikeMe is laaiend enthousiast: "Met het grote succes van ons derde seizoen blijkt dat #LikeMe na al die jaren nog steeds een speciaal plekje heeft in de harten van ons publiek. We zijn dan ook verheugd om onze fans binnenkort te verwelkomen op onze eigen #LikeMe Coaster!”

Nog meer investeringen: 'Circus Bumba'

Naast de vernieuwde Ketnet-zone plant de Plopsa Group nog heel wat investeringen op de site De Panne in de nabije toekomst. Zo wordt momenteel gebouwd aan ‘Circus Bumba’, een gloednieuwe indoorzone in het thema van de populaire clown met verschillende attracties waaronder een 'dark ride', een theater, restaurant en shop. Een investering van 12,5 miljoen euro.