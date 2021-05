25 jaar voor moordenaar Sofie Muylle

De assisenjury in Brugge heeft Alexandru C veroordeeld tot 25 jaar gevangenissstraf. Dat is de man die vorige week schuldig is bevonden aan moord en verkrachting van Sofie Muylle uit Roeselare.

Volgens openbaar aanklager Céline D'havé was de man een groot gevaar voor de maatschappij. En daarom wilde ze ook dat hij 15 jaar ter beschikking staat van justitie. De Roemeen zal de straf in zijn land van herkomst uitzitten. Maar daar kan hij vervroegd vrijkomen. Daarom vroeg ze zo'n zware straf. Het werd 25 jaar.

Geen verzachtende omstandigheden

De openbaar aanklager herinnerde de juryleden eraan dat de man zich niet enkel schuldig maakte aan moord, maar ook aan verkrachting van een kwetsbaar persoon. Ook voor die feiten zou hij tot 15 jaar opsluiting riskeren. Bovendien werd nog eens gewezen op de urenlange gruwelijke lijdensweg die Sofie Muylle moest ondergaan. In die omstandigheden ziet het OM dan ook geen verzachtende omstandigheden in het blanco strafblad of de jeugdige leeftijd van de beschuldigde. In het requisitoir werd ook opgeworpen dat de beschuldigde na de moord gewoon verder ging met zijn leven. Op geen enkel moment besliste hij om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Jeugdige leeftijd en blanco strafblad

Volgens de advocaten van Alexandru C. zijn er wel degelijk verzachtende omstandigheden. Ten eerste zijn leeftijd: hij was 22 jaar op het ogenblik van de feiten in 2017. Bovendien heeft hij een blanco strafblad.

Volgens de verdediging speelde de religieuze achtergrond van de beschuldigde een rol in de vorming van zijn karakter. Binnen de Pinkstergemeenschap was seks voor het huwelijk bijvoorbeeld verboden. "Maar ook geen make-up, geen drank, geen drugs, geen sigaretten, niets", aldus meester Chantal Van den Bosch. Daarnaast werd ook opgemerkt dat Caliniuc in Italië en België hard werkte om zijn familie te steunen. Ten slotte stond meester Van den Bosch nog stil bij de toestand in de Roemeense gevangenis. "Ik kan u verzekeren dat onze overbevolkte gevangenissen een luxe vijfsterrenresort zijn, als dat vergeleken wordt met Roemenië.

Alexandru Caliniuc zat tijdens de debatten voortdurend te snikken. Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde het laatste woord. "Ik wil eerst en vooral mijn excuses aanbieden aan de familie en aan iedereen die hier aanwezig is. En ik smeek jullie om me te vergeven. Ik heb niet gehandeld zoals een Samaritaan. Ten tweede wil ik ook mijn advocaten danken, omdat ze mij altijd gesteund hebben en er voor mij waren."

"Behandeld als een (lust)object"

In het arrest werd eerst stilgestaan bij de gruwel van de feiten. "De beschikking van het lot bracht hem in een situatie waarin hij zich vroeg in de ochtend op het verlaten strand van Knokke geconfronteerd zag met het bewusteloze, onderkoelde en weerloze slachtoffer." Caliniuc had haar kunnen redden, maar besliste om zijn seksuele lusten te botvieren en haar lichaam tot onder het houten staketsel te slepen. Op die manier was hij zeker dat Sofie Muylle zou sterven. "Op geen enkel ogenblik heeft hij haar bejegend als een medemens van vlees en bloed, maar hij heeft haar behandeld als een object." Uit zijn daden blijkt volgens het hof en de jury een diep verstoord moreel waardenpatroon en een verregaande seksuele verdorvenheid. Daarom moet hem besef bijgebracht worden van zijn volkomen verwerpelijk gedrag.

Zoals gebruikelijk werd de beschuldigde nog kort toegesproken door voorzitter Willem De Pauw. "U hebt een leven in handen gehad en u hebt het weggeworpen. Achteloos en onverschillig. Alsof het geen mens was, maar een voorwerp. Dat is niet wat wij met u doen, meneer Caliniuc. De straf die wij opleggen geeft u nog een vooruitzicht op een tweede kans. Dat vereist in de eerste plaats dat u goed tot het besef komt van het enorme leed dat u de familie Muylle hebt aangedaan." De voorzitter verwees ook naar de vele tuchtsancties die Caliniuc in de gevangenis al kreeg. "Als u nog eens overweegt van de clown uit te hangen, denk dan een keer aan de enorme ravage die u hebt aangericht in het leven van de familie Muylle en uw eigen familie. Anders zouden die 25 jaar effectief 25 jaar kunnen zijn."

