25 jaar jeugdbrandweer gevierd in Bellewaerde

Jeugdbrandweer Vlaanderen heeft zijn 25ste verjaardag gevierd. Dat gebeurde in het Ieperse Bellewaerde Park waar verschillende demonstraties een academische zitting voorafgingen. De jeugdbrandweer is belangrijk voor de verdere doorstroming in het korps.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stuurde een afgevaardigde, maar dat kon de pret niet drukken. Bijna 500 jonge brandweermannen en -vrouwen gaven elkaar afspraak in Bellewaerde voor een familiedag. Bezoekers zagen demonstraties rond eerste hulp, brandbestrijding of het redden van een geknelde persoon in een autowrak. Na de academische zitting kunnen de jonge spuitgasten samen met hun familie genieten van een zonnig dagje Bellewaerde.

"Jeugdwerking belangrijk"

"Het doel van de jeugdbrandweer is om de jonge garde zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte werk. De doorstroming is heel belangrijk", aldus kapitein Philippe Taelman. "Er zijn posten waar de helft uit de jeugdbrandweer is doorgestroomd, gemiddeld spreken we in Vlaanderen van 30 tot 40 procent." De verhoogde normen zijn vaak een drempel voor mensen die bij de brandweer gaan, vandaar dat de jeugdwerking en de voorbereiding op later zo belangrijk zijn. "In totaal tellen we zowat 600 jeugdbrandweerlui. Zij kunnen zich vanaf 12 jaar oud inschrijven. Sinds vorig jaar hebben we ook een kadettenkorps voor 16- en 17-jarigen", aldus Taelman.