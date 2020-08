25 jaar geleden verdwenen An en Eefje in Oostende

Het is vandaag dag op dag 25 jaar geleden dat An Marchal (17) en Eefje Lambrecks (19) spoorloos verdwenen. De Limburgse meisjes waren op vakantie aan zee toen ze in de nacht van 22 op 23 augustus 1995 door Marc Dutroux ontvoerd werden.

An en Eefje hadden op 22 augustus 's avonds een hypnoseshow van Rasti Rostelli bijgewoond in het casino van Blankenberge. Na de show misten de meisjes de laatste tram naar Westende, waar ze op vakantie waren met hun toneelvereniging. Ze namen de tram tot Oostende en wilden van daaruit het laatste stuk al liftend doen.