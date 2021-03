25 gevangenen in Brugge slapen op de grond

In de gevangenis van Brugge moeten er opnieuw 25 gedetineerden op een matras op de grond slapen. Dat is een stijging. In 2018 waren het er vier.

De cijfers komen van senator Annick Lambrecht, zij heeft ze opgevraagd bij Minister van justitie Vincent van Quickenborne.

In alle Belgische gevangenissen slapen er 148 gedetineerden zo op een matras. De Brugse gevangenis telt er, met 25, toch heel wat. Met de afstandsregels die nu gelden, in coronatijd, is dat geen goede zaak. Stapelbedden zouden een oplossing kunnen bieden.

Stapelbedden?

"En dan moet je weten dat het al zeer zwaar is voor bewakers in coronatijden," zegt Lambrecht. "Als je dat bovendien moet doen met gevangenen die geen bed hebben maar op de grond liggen, is dat een gevaarlijke werksituatie. Men kan stapelbedden zetten maar men zou ook efficiënter kunnen werken en zo minder mensen, die lang wachten op hun proces, in de gevangenis houden.