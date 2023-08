25 chauffeurs per dag betrapt op gsm'en achter het stuur

Opvallend is dat het aantal overtredingen in 2022 met tien procent toenam, ten opzichte van het jaar daarvoor. Terwijl de nationale cijfers net dalen. Franky Demon, Federaal volksvertegenwoordiger: "Het is enigszins wat vreemd want vorig jaar zijn ook de boetes voor gsm'en achter het stuur verhoogd van 116 naar 174 euro. Er is ook vorig jaar duidelijk in de wetgeving ingeschreven dat het absoluut niet kan."

Nultolerantie

De meeste overtredingen worden vastgesteld in de politiezones Brugge, Arro Ieper en Vlas, regio Kortrijk. Maar in de politiezone Grensleie, rond Menen, Ledegem en Wevelgem stijgt het het felst, maar liefst 65% meer op één jaar tijd. Daar is een goede reden voor. Stefaan Vannieuwenhuyse, Politiezone Grensleie: "Wij zetten heel hard in op verkeersveiligheid. Eén van de topics die er is bijgekomen, naast de gordel, alcohol en drugs en snelheid in het verkeer, is het gsm-gebruik. Dat wil zeggen dat we dat meenemen in onze normale werking maar ook in onze verkeersdienst. Er is ook een nultolerantie. We willen echt af van het feit dat mensen met de gsm in de hand sturen. Dat creëert onveiligheid en daar kunnen wij niet mee leven."

Volgens Demon moet er een mentaliteitswijziging komen, zoals dat ook al deels lukt met alcohol achter het stuur. "Ik denk ook bijvoorbeeld het weekend zonder alcohol, dat we ook de 48 uur gsm'en achter het stuur moeten blijven herhalen, dat er in gans België gecontroleerd wordt daarop, dat er op gesensibiliseerd wordt, dat er in de pers aandacht voor is. Ik denk niet dat het helpt om daarop hogere boetes te hebben."