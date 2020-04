241 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

De voorbije 24 uur werden in ons land 241 nieuwe overlijdens als gevolg van het coronavirus gerapporteerd. In totaal stierven nu al 6.917 mensen aan Covid-19.

241 nieuwe sterfgevallen

Er werden 241 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. Dat brengt het totaal op 6.917 sterfgevallen.

4.195 mensen in het ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 217 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 295 verlieten het ziekenhuis.

Op 24 april werden 4.195 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 934 bedden op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 160, waarvan 36 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

4.906 gevallen in West-Vlaanderen

In onze provincie zijn er nu momenteel 4.906 bevestigde gevallen. Een overzicht per gemeente kan je hier terugvinden.

45.325 bevestigde gevallen in totaal

Er werden 1.032 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 431 (42%) in Vlaanderen, 355 (34%) in Wallonië, en 128 (12%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 118 gevallen (11%).

Tot nu toe werden in totaal 44.325 bevestigde gevallen gemeld; 25.152 gevallen (55%) in Vlaanderen, 14.673 (32%) gevallen in Wallonië en 4.579 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 921 gevallen (2%).