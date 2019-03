2.400 cannabisplanten ontdekt bij stalbrand Zevekote

Langs de Haelinckstraat in de Gistelse deelgemeente Zevekote is er brand uitgebroken in een landbouwbedrijf. Maar blijkbaar was daar iets meer aan de hand, want bij het blussen is er een cannabisplantage ontdekt.

Het vuur brak rond acht uur uit in een stal. Toen was er een melding van een grote zwarte rookpluim. Er waren vijf korpsen opgeroepen om de vlammen te bestrijden. Het gaat om die van Gistel, Torhout, Middelkerke, Oostende en de hulpverleningszone Westhoek. Omdat de hoeve wat afgelegen ligt, reden tankwagens heen en weer met bluswater. Inmiddels is de brand onder controle. Niemand raakte gewond.

Cannabisplantage ontdekt

Bij de brand zijn er geen dieren omgekomen, het lijkt erop dat er helemaal geen dieren aanwezig waren in de stal. Want het parket bevestigt dat er een cannabisplantage is aangetroffen in de stal. Met 2.400 planten. De branddeskundige en het labo kwamen ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. De landbouwer, zijn vrouw en hun zoon werden ondervraagd.

Arrestaties

Er zijn ook arrestaties gebeurd, maar daarover wil de procureur voorlopig niets kwijt. Volgens het verslag van de branddeskundige is de brand accidenteel ontstaan.