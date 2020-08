24 West-Vlaamse gemeenten coronavrij, 14 boven de alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Veertien gemeenten in onze provincie zitten vandaag (25 augustus) boven de alarmdrempel, daar hebben ze dus omgerekend 20 of meer besmettingen per 100.000 inwoners. Ledelede kleurt donkerrood met 70 besmettingen per 100.000 inwoners.

Algemene besmettingscijfers dalen

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de negende dag op rij gedaald. In de week van 15 tot en met 21 augustus werden gemiddeld 473,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is opnieuw een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens van Sciensano.

In totaal zijn er in België al 82.092 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Het aantal bijkomende overlijdens daalt ook. Er stierven op een week tijd gemiddeld 7,3 mensen per dag aan COVID-19. Dat is een daling met 23 procent. Het totale dodental in ons land staat intussen al op 9.996. Tot slot werden op een week tijd gemiddeld 27,9 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een daling met 16 procent.