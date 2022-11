24 urenstaking op het spoor vanaf vanavond, slechts kwart van de treinen rijdt

Als gevolg van de treinstaking zal dinsdag maar een kwart van de treinen rijden, meldt spoorwegmaatschappij NMBS. Vooral in de provincies Namen en Luxemburg zal de hinder groot zijn. Ook op woensdag 30 november en donderdag 1 december vinden nog vakbondsacties plaats, maar daarover zal NMBS pas later communiceren.

Het vakbondsfront bij de spoorwegen houdt dinsdag een nieuwe spoorstaking. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor willen op die manier het tekort aan investeringen bij NMBS en Infrabel aan de kaak stellen. De 24 urenstaking start eigenlijk al maandagavond om 22 uur.

NMBS heeft op basis van het aantal personeelsleden dat niet deelneemt aan de staking een alternatieve treindienst uitgewerkt. In totaal rijdt slechts een kwart van de treinen. Zo goed als alle P-treinen (piekuurtreinen) worden geschrapt. Voorts rijden twee op de vijf IC-treinen, dat zijn de treinen tussen de grote steden. Daarnaast rijdt ook een op de vier L-treinen en voorstedelijke S-treinen.

De hinder zal het grootst zijn in Wallonië. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg en in een deel van Waals-Brabant rijden geen treinen. Dat komt volgens NMBS omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen, dat noodzakelijk is om het treinverkeer veilig te laten verlopen.

NMBS raadt de reizigers aan om hun treinreis goed voor te bereiden. De details van de dienstregeling kunnen vanaf maandagochtend geraadpleegd worden via de online reisplanner van NMBS, via de app of website.

Er vinden komende week wel meer vakbondsacties plaats bij de Belgische spoorwegen. Er zijn nog aparte stakingen van treinbestuurdersvakbond ASTB op woensdag 30 november en donderdag 1 december. Ook daarvoor zal een alternatieve dienstregeling worden uitgewerkt, waarover telkens twee dagen op voorhand - dus op maandag en dinsdag - gecommuniceerd zal worden door de NMBS.