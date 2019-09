24-urenstaking bij Bekaert: water tussen bonden en directie heel diep

De actie is voelbaar in de vestigingen in Zwevegem, Moen, Deerlijk en Ingelmunster. Werknemers verzamelen aan de ingang van het bedrijf in Zwevegem.

Zoals bekend moeten 250 banen sneuvelen bij Bekaert. Zo gaat de fabriek in Moen dicht. De onderhandelingen hierover zitten al een tijdje in het slop. "We merken dat er geen vooruitgang zit in de onderhandelingen," zegt karel Hoorelbeke van de christelijke vakbond. Maar ze hebben nog hoop, met deze staking willen ze een duidelijk signaal geven zeggen ze. "Wij als vertegenwoordigers van de werknemers ijveren ervoor om zo weinig mogelijk naakte ontslagen te realiseren." (lees verder onder de video)