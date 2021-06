24 Ieperlingen geëerd voor inzet in coronatijd

Vorig jaar selecteerde een onafhankelijke jury al 20 laureaten. En daar komen er dit jaar nog vier bij:

-Dany Duthoo en Mireille Casier, voor hun hulp als vrijwilligers in wzc Wieltjesgracht, waar ze onder meer instaan voor de begeleiding van het bezoek met controle op de coronamaatregelen.

-Johny Pattyn, hoofdverpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis, voor zijn eigen inzet voor patiënten en collega’s, en ook als boegbeeld van de beide COVID-teams.

-Marcel Vanhauwaert, voor zijn inzet bij Groep Welzijnsschakel Tegoare Ieper, waar hij al heel lang actief is, en waar hij in het coronajaar voortdurend in de weer is geweest om met telefoontjes en drempelbezoeken het isolement te doorbreken van mensen die in moeilijke situaties leven.

-Noëlla Vermeersch, voor haar aandacht voor het mentale welzijn van jongeren en haar gedrevenheid bij Tejo Ieper, het huis waar jongeren terechtkunnen voor laagdrempelige psychologische hulp.

De feestelijke prijsuitreiking voor de laureaten van 2020 kon vorig jaar niet doorgaan. Nu worden ze, samen met de vier nieuwe laureaten, in de bloemetjes gezet op 18 juni in Cultuurcentrum Het Perron in Ieper. Alle laureaten krijgen/kregen 6.250 euro.