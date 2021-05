230 nieuwe camperplaatsen in West-Vlaanderen

De camperverkoop zit in de lift en daar spelen de kampeerondernemers in onze provincie handig op in. Zo is het aantal overnachtingsplaatsen voor campers gestegen van 725 plekken in 2018 naar 911 plekken in 2020.

De markt van de campers kent de laatste jaren een sterke stijging. Volgens gegevens van de European Caravan Federation (ECF) zijn er in Europa al meer dan 2 miljoen kampeerauto’s geregistreerd. Deze stijging leidt tot een grotere vraag naar overnachtingsmogelijkheden waardoor het beschikbare aanbod in Vlaanderen niet meer volstaat. In West-Vlaanderen is er vooral aan de kust een tekort aan camperplaatsen.

230 bijkomende camperplaatsen

Westtoer stimuleert ondernemers en gemeenten dan ook om te investeren in kwalitatieve camperplaatsen. “De provinciale subsidie zorgde voor de creatie van 230 bijkomende camperplaatsen, waarvan 170 langsheen de Vlaamse kust. Zowel in Bredene (+8), Middelkerke (+15), Nieuwpoort (+56), Blankenberge (+42), Westende (+39) en De Panne (+10) breidde het bestaande aanbod aan overnachtingsmogelijkheden voor kampeerautotoerisme verder uit. In de andere drie regio’s werden dankzij de provinciale steun extra camperplaatsen gerealiseerd in Gistel, Menen en Vleteren”, weet provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe (N-VA).

Kwaliteit kampeerbeleving verhogen

Daarnaast worden er via Toerisme Vlaanderen ook heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van de kampeerbeleving op te krikken. Vijf West-Vlaamse kampeerbedrijven volgen daarvoor een intensief begeleidingstraject. Elke ondernemer kon de noden, wensen en het beschikbaar investeringsbudget bespreken met Toerisme Vlaanderen. Op basis daarvan kregen ze heel wat tips en tricks en een realistisch toekomstplan aangereikt. Om die plannen ook effectief te kunnen uitvoeren, kunnen de ondernemers rekenen op aanvullende financiering via Westtoer of Toerisme Vlaanderen.