23 besmettingen in woonzorgcentrum in Middelkerke

Vanmorgen kreeg het gemeentebestuur van Middelkerke het slechte nieuws dat in WZC De Ril 13 bewoners en 10 personeelsleden besmet zijn met het coronavirus. Ondertussen zijn alle andere personeelsleden en inwoners getest: die waren allen negatief.

Er is een speciale COVID-afdeling opgezet, meldt het gemeentebestuur.

Verdere besmettingen voorkomen

Dankzij de snelle opstart van de COVID-afdeling is de situatie onder controle en komt de normale werking van De Ril niet in het gedrang, aldus het gemeentebestuur. De directie van WZC De Ril en de verpleegkundigen staan in direct contact met de raadgevend arts en het Agentschap Zorg en Gezondheid om de medische situatie van de bewoners nauw op te volgen. Momenteel zijn er nog geen acute gezondheidsproblemen bij de besmette bewoners. Alle niet-besmette medewerkers en bewoners worden volgende week opnieuw getest.

Geen bezoek mogelijk

Om de veiligheid van de bewoners, de medewerkers en de bezoekers te garanderen is familiaal en sociaal bezoek in De Ril niet mogelijk.