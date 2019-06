22 West-Vlamingen leggen eed af in Vlaams parlement

In Brussel leggen 22 West-Vlamingen om 14u30 hun eed af in het Vlaams parlement. Voor enkelen van hen is het de eerste keer dat ze verkozen zijn.

Met de eedaflegging wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar.

Geloofsbrieven

De installatie van het Vlaams Parlement gebeurt in twee stappen. Het Vlaams Parlement spreekt zich eerst uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen die geleid hebben tot de verkiezing van zijn leden en hun opvolgers. Nadien is de vraag aan de orde of de 124 verkozen volksvertegenwoordigers en hun opvolgers voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden. Dat is het onderzoek van de geloofsbrieven. Indien er onregelmatigheden werden vastgesteld, kan ieder parlementslid tijdens de openingszitting vragen een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven samen te stellen. Wanneer dit niet het geval is, keurt de plenaire vergadering onmiddellijk de geloofsbrieven goed.

Eedaflegging

Vervolgens leggen de verkozen volksvertegenwoordigers van wie de geloofsbrieven goedgekeurd worden, de volgende eed af: “Ik zweer de Grondwet na te leven”. Vanaf dat ogenblik kunnen zij hun parlementaire mandaat effectief uitoefenen.

Wie is verkozen?

Dit zijn de 22 West-Vlamingen: