22 ongevallen met e-steps in 2020

In West-Vlaanderen zijn er in 2020 22 ongevallen met elektrische steps gebeurd. Het jaar ervoor werd geen enkel ongeval met een e-step geregistreerd. Ter vergelijking: in Antwerpen waren er in 2020 121 ongevallen met elektrische steps.

In de meeste gevallen gaat het om een botsing met een personenwagen of een fiets. Als er gewonden vallen, gaat het meestal om lichte letsels. Toch vielen er in heel Vlaanderen in 2020 ook 2 doden en 18 zwaargewonden.

De cijfers komen van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht uit Brugge, die de gegevens opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Annick Lambrecht: "Met de opkomst van de elektrische fiets en de elektrische step maken we een revolutie van vervoersmodi mee. Deze evolutie zorgt voor veel kansen maar creëert ook veel uitdagingen voor de samenleving. Zo creëren elektrische steps veel uitdagingen met betrekking tot verkeersveiligheid in een stedelijke context waar er weinig ruimte is voor verschillende vervoersnormen. Daarnaast is de kans op zware ongevallen met elektrische fietsen groter. Deze veranderingen eisen daarom dat we op een andere manier kijken naar hoe we onze wegen indelen."