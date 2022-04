2,2 miljoen euro steun voor West-Vlaamse schoolinfrastructuur

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft groen licht aan meer dan 80 schoolgebouwen- of renovatieprojecten over heel Vlaanderen. Ongeveer 500.000 euro gaat naar Brugse scholen.

Dankzij deze middelen kunnen het Sint-Jozefsinstituut en de Vrije basisschool Kantelberg in Brugge hun schoolgebouwen renoveren en moderniseren. “Deze investeringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Zo investeren we in de toekomst van onze kinderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

Drie miljard euro

“We timmeren verder aan een betere onderwijskwaliteit voor onze leerlingen. Die onderwijskwaliteit krikken we mee op door te investeren in onze schoolinfrastructuur”, zegt minister Weyts. De Vlaamse overheid investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in de schoolprojecten, 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode.