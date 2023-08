21 drummers van de groep “Kortrijk Drumt” naar Brazilië

21 drummers van de groep “Kortrijk Drumt” zijn aan het station van Kortrijk vertrokken naar Florianopolis in het zuiden van Brazilië. Ze spelen er zondag mee in de grootste drumshow van de wereld.

Gino Kesteloot : Kortrijk Drumt: "De playlist? Er worden 13 nummers gespeeld, van Pink Floyd, van Black Sabbath, van U2, van Queen. Alles zit erin verwerkt, met 10 professionele muzikanten op het podium. En daar zitten we met 3 drummers op het podium waar ik deel van uitmaak. Voor ons staan er bijna 500 drummers, en een koor van jongens en meisjes die alle nummers op hun manier meezingen. ’t Is kippenvel. Ik heb filmpjes gezien. Ik heb het nog nooit meegemaakt."

En dat wil wat zeggen, want Kortrijk Drumt speelde al in het Sportpaleis en leerde zelfs Koning Filip drummen op de nationale feestdag. Gino Kesteloot, Kortrijk drumt: "We zijn blij om Kortrijk op de wereldkaart te zetten. Het is een beetje de internationale doorbraak voor Kortrijk Drumt, maar voor de rest zijn we fier op zo’n groot spektakel met professionele muzikanten. We treden op voor 35.000 mensen."