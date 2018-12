21 bestuurders 'krijgen' een alcoholslot

De themazitting rond alcohol in het verkeer is een jaarlijks weerkerend fenomeen in de Brugse politierechtbank. Bij de start van de BOB-campagne wil het parket op die manier de mensen sensibiliseren. "We hopen alleszins dat het een ontradend effect heeft", zei de procureur na afloop van de zitting.

In totaal moesten 38 beklaagden zich verantwoorden voor alcoholintoxicatie. Voor inbreuken sinds 1 juli moet de politierechter vanaf 1,8 promille een alcoholslot opleggen. Dat alcoholslot moet dan voor een periode van één tot drie jaar in hun voertuig geïnstalleerd worden. Als de politierechter toch geen alcoholslot wil opleggen, moet dat in het vonnis uitdrukkelijk gemotiveerd worden.

In zeventien gevallen hield de rechter dinsdag rekening met het blanco strafblad van de beklaagde. 21 andere bestuurders zullen de komende jaren wel eerst een blaastest moeten afleggen als ze hun wagen willen starten. Alle beklaagden werden uiteraard ook veroordeeld tot geldboetes en rijverboden. Een hardleerse bestuurder kreeg voor een rist inbreuken zelfs meer dan twee jaar effectieve gevangenisstraf. In totaal werden ook vier auto's verbeurd verklaard.