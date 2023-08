20ste editie Benenwerk: Brugge omgetoverd tot groot dansfestijn

De twintigste editie van Benenwerk is opnieuw een succes. De volledige Brugse binnenstad werd omgetoverd tot een groot dansfestijn met maar liefst twaalf verschillende podia.

Verschillende podia

Naast luide muziek is er ook de Silent Disco, terug van weggeweest. Heel wat mensen genieten met een koptelefoon van de muziek. Daarnaast zijn er ook nog initiatielessen waarbij de mensen de basisbeginselen aanleren van een dans zoals de Mambo of de jive. Benenwerk was een groot feest!