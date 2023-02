In 2022 meeste schadegevallen ooit door storm in ons land

Een jaar geleden raasde storm Eunice door onze provincie. In 2022 hebben 50.000 West-Vlamingen schade geleden en dit voor zo’n 140 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die we hebben opgevraagd bij Assuralia, dat is de beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen.

Eén van die plaatsen waar de storm enorme schade aanrichtte was de winkel Urbano Motor Homes in Oostende. De winkel van Jean-Philippe Stroomer op de hoek van de Duinkerkseweg en de Torhoutsesteenweg werd zwaar getroffen door de storm Eunice. Een voorbijrijdende bromfietser raakte net niet zwaargewond, maar de schade was enorm. Kort na de middag brak hier de hel los. "Rond 12 uur begon de wind op te komen. We zagen dakkoepels in beweging komen en op een gegeven moment waren de dakkoepels weg. De wind kwam volledig in onze showroom binnen. Twaalf van onze grote etalagevensters gingen volledig aan diggelen en de voordeur eruit. Het glas vloog hier in het rond. De motorhomes raakten beschadigd. De materiële schade was gigantisch," vertelt Jean Philippe Stroomer.

(lees verder onder de foto)

Nog geen twee uur later was de verzekeringsexpert ter plaatse en kwam een eerste aannemer om het gebouw te stutten en de rest van de showroom te dichten en te beschermen. Maar daarop start dan ook een soort van administratieve storm. "De financiële schade is enorm en het papierwerk erachter is ook enorm. Ik raad iedereen aan om goed verzekerd te zijn! Onze verzekeraar heeft dat heel goed gedaan.

Alles is uiteindelijk goed gekomen, maar het duurde toch ruim 10 maanden om alle schade te herstellen.

Urbano in Oostende was ondanks de enorme ravage geen dag gesloten. De bezorgdheid voor nieuwe stormen zit er wel in. Maar het gebouw én het dak is versterkt. Ook de centrale ingang is verplaatst.