2018 was slecht jaar voor Vlaamse visveiling

Vorig jaar was er nog sprake van een groei van 3 %. Maar het tij is gekeerd in Oostende en Zeebrugge. Er was minder aanvoer en de besomming (opbrengst) kon dat niet opvangen.

Sylvie Becaus: “In 2018 heeft de Belgische vloot een 14.400 ton aangebracht in de veiling en dat staat voor een besomming van 60 miljoen euro. Dat is een heel stuk minder dan de vorige jaren. We hebben veel schepen gehad met pech. We hebben minder vangsten gehad op sommige plaatsen. En we zijn spijtig genoeg ook twee schepen verloren.”

Als de aanvoer in de toekomst nog verder daalt komt de werking van de Vlaamse Visveiling onder druk te staan.