20.000 bezoekers op recordeditie van Ostend Beach

De twaalfde editie van het dancefestival Ostend Beach heeft dit weekend 20.000 bezoekers ontvangen. Het mooie weer zorgde mee voor een recordeditie van het festival. Op het Klein Strand in Oostende kunnen muziekliefhebbers zondagavond nog genieten van Bob Sinclar.

Door de coronacrisis week Ostend Beach in 2021 bewust uit naar de maand augustus. Daardoor was het een van de eerste festivals dat kon doorgaan na de versoepeling van de coronamaatregelen. Het werd voor de organisatie een absolute topeditie, maar ook dit jaar liep de ticketverkoop goed. Zo waren alle VIP-kaarten op voorhand al de deur uit. Uiteindelijk werd verspreid over de drie dagen afgeklokt op ongeveer 20.000 bezoekers.

Voor de grootste editie tot nu toe pakte het dancefestival uit met enkele nieuwigheden. Zo zijn de tenten voor het eerst allemaal voorzien van vloeren en kwam er met de Octagon-stage een vierde podium bij. Ook het zwembad was nieuw op deze twaalfde editie. "Alles verloopt tot nu toe extreem goed", vertelt een tevreden organisator Kevin Beirens.

Het zonnige weer draagt uiteraard bij aan de sfeer die de organisatie op het strand van Oostende wil creëren. "Het is echt superweer, ideaal voor een beachfestival." In totaal maken ruim 120 artiesten hun opwachting in Oostende. Tijdens Fissa Friday waren er optredens van onder anderen Dikke en Bilal Wahib.

Zaterdag werd naar goede gewoonte omgedoopt tot Clubbing Saturday. Anouk Matton mocht de avond afsluiten op de main stage, terwijl op de andere podia Len Faki en Matador het beste van zichzelf gaven. Ten slotte is het op Classic Sunday nog uitkijken naar Pat Krimson, Yves Deruyter en Bob Sinclar.