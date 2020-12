2.000 kerstpaketten voor kwetsbare kinderen in Kortrijk

In Kortrijk zijn er zo’n 11.000 kinderen onder de 12 jaar.De stad verdeelt ruim 2000 kerst pakketten, wat betekent dat 1 op de 5 kinderen in een kwetsbaar gezin opgroeit. De pakketten bevatten zowel chocolade als een leuke boeken, die Kortrijk gekocht heeft bij lokale handelaars om ook hen een duwtje in de rug te geven. De eindejaarsactie maakt deel uit van een vernieuwde sociale dienstverlening met een meer actieve rol.