2.000 deelnemers voor Ganzenhofkrieretocht

De Ganzenhofkrieretocht is aan zijn vijfde editie toe en is een samenwerking tussen Groep Ubuntu x 8K en de Otegemse mountainbikeclub de Krierecrossers.

Opmerkelijk is dat de organisatie inzet op maximale participatie van mensen met een beperking. Ze helpen bijvoorbeeld in de bar, of op de fietsparking. Wouter Morau: “Door onze manier van werken, komen ze in contact met andere mensen. Het is echt samenwerken en dat is het belangrijkste voor ons. Ze helpen ook met de voorbereiding. De week ervoor zijn ze al bezig. Ook de opkuis wordt volledig door deze mensen gedaan. Dat is echt fantastisch om mee te maken.”