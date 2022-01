Het is niet de eerste betoging tegen de coronamaatregelen en vaccinatie in Brugge, al komt er vandaag vooral protest tegen de vaccinatie voor kinderen. Ook het mondmasker voor kinderen is voor veel betogers nog altijd een doorn in het oog. Opvallend: onder de zowat 2.000 actievoerders zijn ook heel wat kinderen aanwezig.

Als het van de organisatie afhangt, zullen er nog meer acties zoals deze in onze provincie plaatsvinden.