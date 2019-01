200 uur werkstraf voor geweld tegen politie

In augustus reed hij samen met zijn broer in de wagen en beging hij een verkeersinbreuk. Toen de politie de wagen aan de achterzijde van het station controleerde, weigerde zijn broer zijn identiteitskaart te tonen en ging hij te voet door het station weg. Hij werd aan de voorkant van het station in de boeien geslagen. Zijn broer kwam tussenbeide en deelde rake klappen uit aan een aanwezige politieman.

De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een werkstraf van 200 uur voor de klappen aan de motorrijder. Aan het slachtoffer moet hij een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro betalen. Als de beklaagde zijn werkstraf niet of onvolledig uitvoert, krijgt hij een gevangenisstraf van twee jaar. Zijn broer werd over de volledige lijn vrijgesproken.

