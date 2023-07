200 meter aan brokstukken door tollende auto

Torhout en Ruddervoorde ging een bestuurder, wellicht na een mislukt inhaalmanoeuvre, meermaals over de kop. De bestuurder was zwaar gewond, maar kon zelf nog uit het wrak stappen.

De snelweg lag voor een afstand van maar liefst 200 meter vol met brokstukken. De bestuurder van de Toyota zou naar verluidt gebotst zijn tegen een Mercedes na een fout ingeschat inhaalmanoeuvre. De Toyota werd vooraan geraakt en ging verschillende keren over de kop.

Zwaar gewond

Toen de auto tot stilstand kwam, lag deze half op het dak en half op de zijkant. De voorruit van het voertuig was al door de hevige klap de gracht in geslingerd. De man bleef achter met een zware hoofdwonde, maar toch wist hij zelf uit het voertuig te stappen. Een tijdje later werd de man met de MUG naar het ziekenhuis gebracht, hij is niet in levensgevaar.

Grote ravage

Het ongeval zorgde voor veel ravage. De takeldienst en de brandweer hadden meer dan anderhalf uur nodig om de rijbaan weer volledig vrij te maken.