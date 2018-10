200 mensen voeren actie voor burgemeester Fournier

In Menen hebben zo'n 200 inwoners actie gevoerd worden voor de open gemeenteraad van 19 uur in het stadhuis.

Een aantal Menenaars pikt het niet dat de grootste partij CD&V buiten spel is gezet. Zij willen dat Martine Fournier met haar 3.641 voorkeurstemmen opnieuw de burgemeester van Menen wordt. “Wij zijn het volk. We hebben het recht om onze burgemeester te kiezen. We hoeven niet te pikken dat de keuze van het volk naast zich neer wordt gelegd", zeggen ze.

Martine Fournier is heel even van slag, maar zij belooft de kiezers en Menen niet in de steek te laten. "Het doet deugd. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik ben er een beetje emotioneel van ook. Je zou voor minder. 3.641 mensen die op mij gestemd hebben, bijna 30%, 1 op 3 van de Menenaars heeft op CD&V gestemd. Een heel duidelijk signaal. Jammer genoeg heeft de kiezer niet beslist, maar zijn er andere mensen die beslist hebben."