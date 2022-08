200 jongeren nemen deel aan Never Give Up Day

Ruim 200 kinderen en jongeren hebben vandaag in Knokke-Heist deelgenomen aan Never Give Up Day. Nooit opgeven dus, hoe moeilijk de uitdaging ook is.

En wie beter als inspiratiebron dan Matthieu Bonne uit Bredene. Drie maanden geleden slaagde hij erin om 8 triatlons af te werken op 8 dagen tijd. Never Give Up Day is een paar jaar geleden ontstaan in Knokke en is uitgegroeid tot een wereldevenement.

"Ik ben er heel trots op. Dit alles is gestart als iets klein vier jaar geleden, hier in Knokke en het is nu uitgegroeid tot een wereldevenement. Er zijn 60 steden in Amerika die het officieel erkend hebben", klinkt het bij Alain Horoit, de stichter van Never Give Up Day.