20% van de leerkrachten vindt zich niet zo ICT-vaardig

Eén op vijf leerkrachten voelt zich minder bekwaam dan voor de lockdown in het onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van de lerarenopleiding Vives in Kortrijk samen met leerlingen uit secundaire scholen in onder meer Ieper, Roeselare, Kortemark en Diksmuide. "We zullen de leerkrachten gemotiveerd moeten houden om ICT te integreren in de klaspraktijk", zegt onderzoeker Shane Vermeersch van Vives Kortrijk. Hij pleit dan ook voor een professionaliseringsaanbod voor de leerkrachten.

Ook leerlingen hebben te weinig ICT-vertrouwen. Leerlingen tussen de 8 en 16 jaar geven zich gemiddeld maar een zes op tien voor ICT-vaardigheid. Overigens vroeg Vives verder aan 500 leerlingen hoe ze zich voelden tijdens de periode van enkel afstandsonderwijs. Gemiddeld gaven ze zichzelf een 6,5 op 10.