20-jarige Roemeen aangehouden bij schietincident in Sint-Kruis

In de nacht van 25 op 26 november werd er kort na middernacht een inbraak met diefstal gepleegd in Sint-Kruis. Hierbij zijn talrijke gsm-toestellen gestolen uit de telefoonwinkel. De politie kwam ter plaatse en kon een verdachte gearresteerd.

Kort na middernacht (nacht van 25 op 26 november 2022) werd er ingebroken in een telefoonwinkel in Sint-Kruis. Er was een doffe klap te horen en de politie werd verwittigd. De politie kon één verdachte arresteren, de andere konden vluchten. De andere twee verdachten keerden enkele uren na het incident terug om een voertuig te recupereren. Een van de daders probeerde met dat voertuig weg te rijden. De politie die nog te per plaatse was probeerde de bestuurder te arresteren, maar hij reageerde door met zijn voertuig te versnellen, waarbij een politieman diende weg te springen en er tweemaal in de linkerflank van het voertuig werd gevuurd. Daarop reed de bestuurder weg en verliet verderop zijn voertuig om te voet te vluchten. Tot nader order raakte bij de interventie niemand gewond.

De gearresteerde Roemeense verdachte kwam voor de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met geweld bij nacht en in bende. Evenzeer zal onderzoek worden gevoerd naar feiten van gewapende weerspannigheid.

De verdachte werd aangehouden.

