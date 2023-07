20-jarige drenkeling overleden in Oostende

Zaterdagavond is een jongeman van 20 nabij de Westelijke Strekdam in Oostende in de problemen gekomen in zee. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar de man overleed afgelopen nacht in het ziekenhuis.

Toen zaterdagavond een groep vrienden het strand van Oostende bezochten kwam een van hen in de problemen in het water. De vrienden van de jongeman uit Sint-Jans-Molenbeek probeerden hem nog uit het water te halen, maar dat lukte niet. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer is afgelopen nacht overleden.

Volgens de redders was het op dat moment op die plaats, nabij de Westelijke Strekdam in Oostende, heel gevaarlijk om in het water te gaan. De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht door het Brugse parket.

Rode zone

Op het moment van het ongeval waren de strandredders niet meer aan het werk. Maar ook tijdens hun shift overdag merkten ze al op dat de wind en de stroming in de richting van de strekdam stonden. De redders lieten er niemand toe en maakten er de hele dag een rode zone van. Enkele weken terug kwamen ook al eens twee jongeren op dezelfde plaats in de problemen.