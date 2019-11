Maandag is het exact 20 jaar geleden dat in Ieper Flanders Language Valley plechtig werd geopend.

Flanders Language Valley was het paradepaardje van Jo Lernout en Pol Hauspie. Maar nauwelijks twee jaar later volgde al het faillissement van het spraaktechnologiebedrijf L&H. Twintig jaar later bruist het Ieper Business Park weer volop, met een mix van bedrijven en openbare diensten. Met Focus en WTV blikken we terug met één van de grondleggers van het prestigieuze bouwproject, architect Johan Houwen uit Poperinge.