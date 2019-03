20 jaar contactverbod voor voetbalcoach

Een West-Vlaamse voetbalcoach die verdacht werd van aanranding van de eerbaarheid en aanzetten tot ontucht van minderjarige jongens, is door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel.

De man moet zich laten begeleiden voor zijn problematiek en mag 20 jaar niet in contact komen met minderjarigen. Hij mag wel naar wedstrijden kijken van zijn eigen kinderen, maar mag niet in de kleedkamer komen.

"Kaakslag voor jeugdcoaches"

De man werd beschuldigd van zedenfeiten ten aanzien van vier minderjarige jongens tussen de 12 en 15 jaar oud. Volgens de rechtbank heeft hij "onmiskenbaar schade toegebracht aan zijn minderjarige slachtoffers" en zijn de feiten een "kaakslag voor ontelbare jeugdcoaches die zich inzetten zonder andere bedoelingen". De man zou ook de ernst van zijn problematiek niet ten volle beseffen. Toen hij vrijgelaten werd in de loop van het onderzoek, schreef hij zich nog dezelfde avond in voor een jeugdtrainersopleiding.

Begeleiding

De rechtbank legde de beklaagde vier jaar cel op, maar kende die volledig met uitstel toe. De man moet zich laten begeleiden voor zijn psychoseksuele problematiek. Hij mag 20 jaar niet in contact komen met minderjarigen en mag ook niet meer als voetbaltrainer of scheidsrechter aan de slag gaan. Hij mag wel naar de wedstrijden van zijn eigen kinderen, maar enkel gedurende de duur van de match zelf, en mag niet meer in de kleedkamer komen.